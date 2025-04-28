Врач ЛФК рассказал, как безопасно покорить велосипед в старшем возрасте

— Проверить и настроить стоит не только детали велотранспорта, но и собственные слух и зрение. Снижение остроты слуха мы часто не замечаем, а на велопрогулке очень важно слышать дорожную обстановку вокруг себя. Проверьте и зрение перед тем, как вывозить из стойла железного коня. При необходимости вместе с врачом подберите новые очки или аппарат для коррекции слуха, — порекомендовал врач.