Врач ЛФК рассказал, как безопасно покорить велосипед в старшем возрасте

Пожилым людям стоит особое внимание уделить подготовке к велопрогулкам. Следует правильно подготовиться к поездкам в старшем возрасте. Об этом KP.RU рассказал врач ЛФК Александр Мелия, заведующий отделением гериатрической реабилитации Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
— Проверить и настроить стоит не только детали велотранспорта, но и собственные слух и зрение. Снижение остроты слуха мы часто не замечаем, а на велопрогулке очень важно слышать дорожную обстановку вокруг себя. Проверьте и зрение перед тем, как вывозить из стойла железного коня. При необходимости вместе с врачом подберите новые очки или аппарат для коррекции слуха, — порекомендовал врач.
Если давно не катались на велосипеде или не уверены в своих силах, Мелия посоветовал обратить внимание на трехколесные модели. Они особенно популярны в Европе. Такие велосипеды удобны для перевозки покупок. Но важно помнить, что управление трехколесным велосипедом требует некоторых навыков.
Кроме того, важно одеваться ярко и носить светоотражающие элементы, чтобы быть заметным другим участникам движения. Шлем, налокотники, наколенники и перчатки сделают прогулки намного безопаснее.