В Госдуме предложили сформировать кадровый резерв из участников СВО

Депутаты от парии «Справедливая Россия — за правду» внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому необходимо сформировать федеральный и региональный кадровый резерв из бойцов СВО. Это необходимо для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.