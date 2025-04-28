Россиянам напомнили про особенности оплаты труда в майские праздники

Как сообщало URA.RU ранее, россиян ждет короткая трудовая неделя, на которой рабочими будут только три дня — с 28 по 30 апреля. Первомай выпадает на четверг, а пятница становится нерабочей потому, что был перенос выходного с 4 января. 3 и 4 мая, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут обычными выходными днями.