СМИ: в России разработали план борьбы с нелегальной занятостью

«Правительство подготовило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России на период 2025—2027 годов. Проект распоряжения кабмина есть у РБК. Его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием. Документ разработан Минтрудом и согласован с заинтересованными ведомствами, следует из сопроводительных материалов. Его одобрила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений на заседании 25 апреля, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой», — говорится в публикации.