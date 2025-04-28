СМИ: в России разработали план борьбы с нелегальной занятостью

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство России разработало план противодействия нелегальной занятости, среди мер которого — анализ неработающего населения и борьба с подменой трудовых отношений, сообщает РБК со ссылкой на проект распоряжения кабмина.
«Правительство подготовило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России на период 2025—2027 годов. Проект распоряжения кабмина есть у РБК. Его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием. Документ разработан Минтрудом и согласован с заинтересованными ведомствами, следует из сопроводительных материалов. Его одобрила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений на заседании 25 апреля, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что план состоит из 18 мер на федеральном и региональном уровнях, которые относятся к сбору новой информации о рынке труда, например, о неработающих гражданах трудоспособного возраста, усилению практической роли регионов в борьбе с незаконным наймом и профилактикам нарушений трудового законодательства, в частности подмене трудовых отношений гражданско-правовыми.
Газета подчеркивает, что документ придет на смену плану мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений, действовавшему в 2022—2024 годах. Он не публиковался, уточняет издание.