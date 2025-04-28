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Дубинский: Зеленский врал о готовности к завершению конфликта

По словам депутата, Зеленский делает вид, что «ведёт переговоры» для «узурпации власти».

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что Зеленский врал, высказываясь о своей «готовности» к завершению конфликта на Украине.

«Как только появилась возможность для заключения стабильного мира, так тут же у Зеленского возникли бесконечные замечания и правки, суть которых не меняет соглашение, но позволяет его бесконечно затягивать», — написал Дубинский в Telegram.

Он добавил, что Зеленский делает вид, что «ведёт переговоры». На самом деле, его целью является «узурпация власти».

Дубинский также отметил, что у политиков на Украине изменилась риторика, касающаяся переговоров. Он уточнил, что многие украинские политики предлагают «использовать мир для накопления сил и последующего возобновления конфликта».

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский потеряет Украину уже через полгода, если не согласится на заключение мира.