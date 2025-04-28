Nature: сход ледников в древности на четверть ускорил движение континентов

Исчезновение Лаврентийского ледяного щита 10 тыс. лет назад ускорило на 25% движение Северо-Американской плиты, следует из результатов исследования ученых из Университета Колорадо в Боулдере, раскрывших связь между таянием ледников и тектонической активностью. Об этом написал научный журнал Nature.
Специалисты с помощью компьютерного моделирования воссоздали события, произошедшие за последним ледниковым периодом. Они пришли к выводу, что снижение ледовой нагрузки спровоцировало не только вертикальный подъем земной коры, но и привело к существенному горизонтальному смещению участков земной коры.
Самые заметные изменения коснулись Срединно-Атлантического хребта, на месте которого расходятся тектонические плиты. В период, начавшийся 12 тыс. лет назад и закончившийся через 6 тыс. лет, скорость расширения этой горной системы могла увеличиться на 40%.
Исследование позволяет по-новому взглянуть на тектонические процессы, которые ранее считались исключительно медленными, и доказывает влияние на них климатических изменений. Кроме того, ученые указывают на возможные последствия современного потепления.
«Таяние льдов Гренландии и Западной Антарктиды потенциально способно усилить вулканизм в срединно-океанических хребтах», — заявили они.
Напомним, в ноябре стало известно, что исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и Университета Ватерлоо обнаружили, что ледник Туэйтса, известный как «ледник Судного дня», имеет более высокую предрасположенность к обрушению, чем считалось ранее.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что изменение климата в РФ идёт более быстрыми темпами, чем в среднем в мире. Он уточнил, что в умеренных широтах потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в тропических регионах.