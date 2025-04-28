Nature: сход ледников в древности на четверть ускорил движение континентов

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что изменение климата в РФ идёт более быстрыми темпами, чем в среднем в мире. Он уточнил, что в умеренных широтах потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в тропических регионах.