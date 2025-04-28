HeadHunter: в РФ началась трёхдневная рабочая неделя

«Жителей России ожидает трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 апреля», — сказала эксперт в интервью РИА Новости, добавив, что в преддверии 1 мая, праздника Весны и труда, который приходится на четверг, рабочий день будет сокращен на 1 час.