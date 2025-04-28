HeadHunter: в РФ началась трёхдневная рабочая неделя

Рабочая неделя, которая началась в понедельник 28 апреля, для россиян продлится всего три дня. Об этом напомнила эксперт по трудовому праву HeadHunter Ольга Владимирова.
«Жителей России ожидает трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 апреля», — сказала эксперт в интервью РИА Новости, добавив, что в преддверии 1 мая, праздника Весны и труда, который приходится на четверг, рабочий день будет сокращен на 1 час.
Ранее в Госдуме рассказали о двух трёхдневных рабочих неделях в апреле и мае. За счет этого россияне будут работать только 18 дней в мае 2025 года.
Напомним, в 2025 году, согласно утвержденному правительством РФ производственному календарю, оба раза длинные выходные продлятся по четыре дня. При этом рабочие недели будут трехдневными.
Также сайт KP.RU напоминает, что 30 апреля истекает срок подачи налоговых деклараций за 2024 год. Полную инструкцию, кому и до какого числа нужно сдать налоговую декларацию в 2025 году, смотрите здесь.