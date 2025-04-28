Правительство выяснит, кто и почему не работает в России: о каких мерах идет речь

Оставшаяся часть трудоспособных граждан, не включенных в рабочую силу, относится к так называемой «расширенной безработице». К этой категории относятся, в первую очередь, потенциальная рабочая сила — люди, не имеющие работы и проявляющие интерес к ее получению, однако по разным причинам не осуществляющие активных поисков или не готовые приступить к работе немедленно (например, те, кто искал работу, но не был готов сразу приступить к ней, либо наоборот — не искал работу, но при этом готов был бы выйти на нее незамедлительно). По итогам 2023 года Росстат оценивал численность потенциальной рабочей силы в 697 тысяч человек. Кроме того, существует категория граждан, выражающих желание работать, но не ищущих работу и не готовых приступить к ней в ближайшее время — таких было 2,4 миллиона человек по данным Росстата.