В РФ началась трёхдневная рабочая неделя

В РФ началась первая в текущем году трёхдневная рабочая неделя, рабочими днями станут понедельник, вторник и среда.
Затем начнутся первомайские праздники. Выходные продлятся четыре дня. Они приходятся на период с 1 по 4 мая. Среда, 30-е апреля, станет коротким рабочим днём.
Вторая трёхдневная рабочая неделя утверждена в РФ с 5 по 7 мая. После россиян ждут четыре выходных дня. Праздничные дни приурочены к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Отметим, что всего в мае будет лишь 18 рабочих дней.
Ранее доктор юридических наук и профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Марина Буянова объяснила, почему брать отпуск в мае невыгодно.