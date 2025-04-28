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В РФ началась трёхдневная рабочая неделя

В мае текущего года будет лишь 18 рабочих дней.

Источник: Аргументы и факты

В РФ началась первая в текущем году трёхдневная рабочая неделя, рабочими днями станут понедельник, вторник и среда.

Затем начнутся первомайские праздники. Выходные продлятся четыре дня. Они приходятся на период с 1 по 4 мая. Среда, 30-е апреля, станет коротким рабочим днём.

Вторая трёхдневная рабочая неделя утверждена в РФ с 5 по 7 мая. После россиян ждут четыре выходных дня. Праздничные дни приурочены к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что всего в мае будет лишь 18 рабочих дней.

Ранее доктор юридических наук и профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Марина Буянова объяснила, почему брать отпуск в мае невыгодно.