Штрафы за вождение электросамокатов детьми выросли втрое и достигли 30 тысяч рублей

В Москве сумма штрафа и вовсе достигла рекордных по стране 100 тысяч рублей. Представители сервисов кикшеринга отмечают, что именно дети часто становятся участниками аварий с участием самокатов на электрической тяге.
«Цель повышенного штрафа — донести в первую очередь до родителей, что катание детей на самокате категорически запрещено и нельзя это поощрять», — цитирует одного из операторов газета «Известия».
Кроме того, в 2025—2026 годах сервисы аренды электросамокатов планируют ввести верификацию клиентов через портал «Госуслуги». Этот шаг поможет предотвратить использование приложений для кикшеринга несовершеннолетними.
Ранее стало известно, что в мае 2025 года в России вступят в силу новые законы. Какие законодательные нормы начнут действовать с 1 числа следующего месяца, читайте в материале Life.ru.