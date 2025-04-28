Овечкин улетел на скамейку «Монреаля» после неудачного силового приема

Овечкин врезался в борт скамейки запасных после силового приема в матче плей? офф НХЛ против «Монреаля».
Российский форвард и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался на скамейке запасных соперников из «Монреаль Канадиенс» в результате неудачного силового приема. Этот эпизод произошел во время четвертой встречи первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В ходе первого периода Овечкин предпринял попытку провести силовой прием против защитника хозяев Александра Каррье. Однако игрок «Монреаля» сумел увернуться от столкновения и проскользнул мимо, в результате чего Овечкин оказался на скамейке запасных соперника. При этом Каррье, потеряв равновесие в непосредственной близости от капитана «Кэпиталз», получил травму ноги и был вынужден досрочно покинуть лед, отправившись в раздевалку.
По итогам первой двадцатиминутки счет в матче не был открыт — 0:0. В серии после трех встреч «Вашингтон» лидирует с общим счетом 2:1.
Ранее Овечкин обеспечил своей команде победу в стартовой встрече плей-офф Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс», забросив решающую шайбу в дополнительное время. Встреча отличалась упорной борьбой на протяжении всех трех периодов, и для выявления победителя понадобился дополнительный период. Как передает Sport24, Александр отличился в овертайме, принеся «Вашингтону» первую победу в нынешней стадии плей-офф. Итоговый результат матча — 3:2 в пользу «Вашингтона». Овечкин завершил встречу с двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.