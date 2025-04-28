Овечкин улетел на скамейку «Монреаля» после неудачного силового приема

В ходе первого периода Овечкин предпринял попытку провести силовой прием против защитника хозяев Александра Каррье. Однако игрок «Монреаля» сумел увернуться от столкновения и проскользнул мимо, в результате чего Овечкин оказался на скамейке запасных соперника. При этом Каррье, потеряв равновесие в непосредственной близости от капитана «Кэпиталз», получил травму ноги и был вынужден досрочно покинуть лед, отправившись в раздевалку.