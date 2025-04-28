ЛДПР предложила снизить пенсионный коэффициент для опекунов детей-инвалидов.

В документе отмечается, что, согласно действующему законодательству, право на страховую пенсию по старости имеют мужчины в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 60 лет. Авторы законопроекта подчеркивают, что Социальный фонд России имеет право отказать в назначении пенсии, поскольку обязательными условиями ее назначения также является наличие 15-летнего страхового стажа и ИПК в размере не менее 30 баллов, при этом для получения одного пенсионного балла в этом году необходимо зарабатывать не менее 22 990 рублей в месяц. В пояснительной записке сказано, что данная сумма превышает минимальный размер оплаты труда, которой на данный момент составляет 22 440 рублей.