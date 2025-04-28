Посольство РФ уточняет, есть ли пострадавшие россияне в Ванкувере

Один из последних подобных случаев произошел 25 марта в Берлине. Там восемь человек пострадали, а один из них находится в критическом состоянии после того, как автомобиль наехал на толпу людей на тротуаре. Правоохранительные органы сообщают, 17-летний водитель ехал в автомобиле каршеринга в районе Гезундбруннен вместе с тремя пассажирами в возрасте от 16 до 19 лет.