Посольство РФ уточняет, есть ли пострадавшие россияне в Ванкувере

Российское посольство в Канаде 27 апреля заявило, что уже уточняет данные о том, имеются ли граждане России среди пострадавших при наезде на толпу в Ванкувере. Также дипломаты РФ выразили соболезнования в связи с трагическим инцидентом. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
«В связи с трагическими событиями 27 апреля на филиппинском фестивале культуры в городе Ванкувере посольство России в Канаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших… Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется», — говорится в публикации.
Российские дипломаты подчеркнули, что они находятся на постоянной связи с канадскими властями по поводу возможных пострадавших в инциденте.
Накануне сообщалось, что внедорожник наехал на толпу людей на фестивале филиппинского культурного фестиваля, Дня Лапу-Лапу в Ванкувере. В результате происшествия погибло много человек. Одними из первых на место трагедии прибыли спасатели, они оперативно начали оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Позже канадские правоохранители отметили, что произошедшее на фестивале они рассматривать в качестве террористического акта не склонны. На данный момент известно, что правоохранители уже задержали водителя автомобиля. Им оказался 30-летний житель канадского Ванкувера.
Между тем, согласно первоначальной информации, в результате происшествия погибли как минимум восемь человек, в том числе и ребенок. Шесть человек пострадали.
Но позднее замначальника полиции Ванкувера Стив Раи сообщил об увеличении числа жертв инцидента. По его словам, на данный момент подтверждена гибель 11 человек. Также высокопоставленный канадский правоохранитель добавил, что мотив преступления остается неизвестным. Задержанный на месте ЧП водитель ранее взаимодействовал с полицией и медицинскими специалистами из-за своего психического здоровья.
Один из последних подобных случаев произошел 25 марта в Берлине. Там восемь человек пострадали, а один из них находится в критическом состоянии после того, как автомобиль наехал на толпу людей на тротуаре. Правоохранительные органы сообщают, 17-летний водитель ехал в автомобиле каршеринга в районе Гезундбруннен вместе с тремя пассажирами в возрасте от 16 до 19 лет.
Пытаясь уйти от контроля, водитель сначала дал задний ход, после чего сбил несколько человек, а позже врезался на своей машине в стену дома.