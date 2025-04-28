Эндокринолог рассказала о простом способе укрепить здоровье сердца

Подъем по лестнице — это простой и доступный способ заботиться о своем здоровье и предотвращать серьезные болезни. Такая физическая активность может существенно снизить риск заболеваний сердца и сосудов.
— Не стоит пренебрегать возможностью профилактики серьезных заболеваний, к тому же когда практически в каждом доме есть бесплатный тренажер — лестница. И даже если вы живете на 10-м этаже и все расстояние не осилите, всегда можно пройти хотя бы часть пути, а остальное проехать на лифте, — рассказала KP.RU врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова.
Павлова объяснила, что, если человек работает в офисе, он может, например, подняться по лестнице на другой этаж, чтобы забрать документы. Даже такая минимальная физическая активность помогает сохранять необходимые ферменты, которые поддерживают обмен веществ на клеточном уровне.
Как подчеркнула медик, что режим, при котором человек целый день сидит, а затем занимается интенсивными тренировками несколько раз в неделю, не укрепляет организм, а наоборот, может привести к его истощению. Поэтому, по словам Павловой, физическая активность должна быть регулярной, но без излишнего фанатизма, и желательно каждый день.