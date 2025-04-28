Эндокринолог рассказала о простом способе укрепить здоровье сердца

— Не стоит пренебрегать возможностью профилактики серьезных заболеваний, к тому же когда практически в каждом доме есть бесплатный тренажер — лестница. И даже если вы живете на 10-м этаже и все расстояние не осилите, всегда можно пройти хотя бы часть пути, а остальное проехать на лифте, — рассказала KP.RU врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова.