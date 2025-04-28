Овечкин неудачно совершил силовой приём и улетел на скамейку «Монреаля»

В первом периоде капитан «кэпсов» попытался провести силовой приём против защитника хозяев Александра Каррье, но канадец успел увернуться. В результате Овечкин влетел в борт и оказался на скамейке «Монреаля», а сам Каррье, получил травму ноги из-за неудачного падения и был вынужден покинуть лёд.
Овечкин неудачно совершил силовой приём. Видео © Х / Gino Hard.
Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Вашингтона». Овечкин не отличился в игре активными действиями.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею может принять участие в Олимпийских играх 2026 года под национальным флагом. Окончательное решение по этому вопросу должна принять Международная федерация хоккея (IIHF).