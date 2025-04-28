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Овечкин неудачно совершил силовой приём и улетел на скамейку «Монреаля»

Российский хоккеист и звезда NHL Александр Овечкин стал героем курьёзной ситуации в четвёртой игре серии первого раунда плей-офф регулярного чемпионата между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс».

Источник: Life.ru

В первом периоде капитан «кэпсов» попытался провести силовой приём против защитника хозяев Александра Каррье, но канадец успел увернуться. В результате Овечкин влетел в борт и оказался на скамейке «Монреаля», а сам Каррье, получил травму ноги из-за неудачного падения и был вынужден покинуть лёд.

Овечкин неудачно совершил силовой приём. Видео © Х / Gino Hard.

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Вашингтона». Овечкин не отличился в игре активными действиями.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею может принять участие в Олимпийских играх 2026 года под национальным флагом. Окончательное решение по этому вопросу должна принять Международная федерация хоккея (IIHF).