Овечкин неудачно совершил силовой приём и улетел на скамейку «Монреаля»

В первом периоде капитан «кэпсов» попытался провести силовой приём против защитника хозяев Александра Каррье, но канадец успел увернуться. В результате Овечкин влетел в борт и оказался на скамейке «Монреаля», а сам Каррье, получил травму ноги из-за неудачного падения и был вынужден покинуть лёд.