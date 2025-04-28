«Магнит» заплатит штраф за использование песни «Нас не догонят»

В общей сложности предметом спора стали 12 песен. Точные детали незаконного использования композиций пока не раскрываются. Однако шесть месяцев назад этот же суд в регионе уже принимал аналогичное решение по иску Российского авторского общества (РАО), связанному с исполнением песен возле одного из магазинов в ходе праздничного мероприятия. Также организации придется выплатить 16 тысяч рублей в качестве госпошлины.