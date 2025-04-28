Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Зеленский в Ватикане просил у него оружие

Трамп отметил, что Зеленский говорит об этом уже на протяжении трёх лет.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что Зеленский просил увеличить поставки вооружения Вооружённым силам Украины.

«Он сказал мне, что ему требуется больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трёх лет», — сказал Трамп.

При этом он добавил, что Зеленский в настоящее время «стал спокойнее» и «понимает картину».

Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и Зеленского в Ватикане продолжалась всего несколько минут. Она состоялась перед церемонией прощания с папой римским Франциском.

Ранее заявил, что Зеленский готов отказаться от «требований вернуть» Крымский полуостров.