Трамп заявил, что Зеленский в Ватикане просил у него оружие

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что Зеленский просил увеличить поставки вооружения Вооружённым силам Украины.
«Он сказал мне, что ему требуется больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трёх лет», — сказал Трамп.
При этом он добавил, что Зеленский в настоящее время «стал спокойнее» и «понимает картину».
Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и Зеленского в Ватикане продолжалась всего несколько минут. Она состоялась перед церемонией прощания с папой римским Франциском.
Ранее заявил, что Зеленский готов отказаться от «требований вернуть» Крымский полуостров.