В Госдуме предложили снизить пенсионный коэффициент для части россиян

В документе также подчеркивается, что, согласно действующим нормам, право на получение страховой пенсии по старости имеют мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины — 60 лет. Однако для оформления пенсии необходимо не только наличие не менее 15 лет страхового стажа, но и накопление ИПК в размере не менее 30 баллов. При этом, чтобы получить один пенсионный балл в 2025 году, требуется ежемесячный доход от 22 990 рублей. Это значение превышает установленный на данный момент минимальный размер оплаты труда — 22 440 рублей. Авторы законопроекта отметили, что уже были зафиксированы случаи, когда матерям детей-инвалидов отказывали в назначении пенсии. Это связывали с недостаточным количеством пенсионных баллов, несмотря на наличие необходимого страхового стажа.