ФСБ задержала жителя Приморья за сбор данных для ГУР Украины

Служба безопасности уточнила, что приморец самостоятельно связался с представителем украинской военной разведки. Он, следуя указаниям противника, собрал данные о военных объектах края.
«Задержанный полностью осознавал возможность использования указанной информации против безопасности РФ, в том числе при проведении акций прямого воздействия», — утверждают в ФСБ.
Следственный отдел УФСБ России по Приморскому краю возбудил уголовное дело против подозреваемого по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество с иностранным государством или международной организацией). Сейчас фигурант содержится под стражей.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Липецкой области. Местный житель делал «коктейли Молотова» по заданию запрещённой в РФ террористической организации и хотел использовать их против регионального исполнительного комитета одной из политических партий.