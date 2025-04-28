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ФСБ задержала жителя Приморья за сбор данных для ГУР Украины

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Приморья, которого подозревают в сборе информации об инфраструктуре региона для Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщает краевое УФСБ.

Служба безопасности уточнила, что приморец самостоятельно связался с представителем украинской военной разведки. Он, следуя указаниям противника, собрал данные о военных объектах края.

«Задержанный полностью осознавал возможность использования указанной информации против безопасности РФ, в том числе при проведении акций прямого воздействия», — утверждают в ФСБ.

Следственный отдел УФСБ России по Приморскому краю возбудил уголовное дело против подозреваемого по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество с иностранным государством или международной организацией). Сейчас фигурант содержится под стражей.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Липецкой области. Местный житель делал «коктейли Молотова» по заданию запрещённой в РФ террористической организации и хотел использовать их против регионального исполнительного комитета одной из политических партий.