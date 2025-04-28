В Совфеде предложили включить освобождение Курской области в вопросы ЕГЭ

Кроме того, сенатор отметила, что операция «Поток», в ходе которой совместные действия российских войск и добровольцев привели к разгрому украинской группировки, стала символом мужества и гордости. Косихина также подчеркнула, что мужество военнослужащих российских ВС, а также партизан, добровольцев и жителей региона вызывает глубокое уважение и признательность. Она поблагодарила всех, кто принимал участие в освобождении Курской области и жертвовал собой ради мира и безопасности государства. Помимо этого, сенатор выразила соболезнования семьям погибших бойцов, отдавших свои жизни за Россию.