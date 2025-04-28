Сыртанов: на полное разминирование Курской области уйдет больше года

Полное разминирование Курской области может занять не один год. Таким мнением поделился с aif.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов.
«Сейчас будет проводиться большая работа по разминированию, восстановлению приграничных территорий Курской области. Это не быстрый процесс, потому что за каждым взрывным устройством, за каждой миной, растяжкой, стоит человеческая жизнь. Командование будет подходить к вопросу разминирования очень аккуратно и внимательно, потому что, в первую очередь это жизни наших военнослужащих и добровольцев. Эта работа, я думаю, займет не один год», — отметил он.
Сыртланов уточнил, что, в первую очередь, проведут все необходимые мероприятия по разминированию населенных пунктов, чтобы начать работу по восстановлению жилых домов, школ, больниц и других объектов социального назначения, а также культурного наследия и храмов. Полковник подчеркнул, что будут предприниматься активные действия по нормализации обстановки и возвращению мирных жителей в свои дома.
Ранее Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что в ходе освобождения Курской области российскими войсками «отправлены в нокдаун» самые боеспособные подразделения ВСУ.