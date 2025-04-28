Сыртанов: на полное разминирование Курской области уйдет больше года

«Сейчас будет проводиться большая работа по разминированию, восстановлению приграничных территорий Курской области. Это не быстрый процесс, потому что за каждым взрывным устройством, за каждой миной, растяжкой, стоит человеческая жизнь. Командование будет подходить к вопросу разминирования очень аккуратно и внимательно, потому что, в первую очередь это жизни наших военнослужащих и добровольцев. Эта работа, я думаю, займет не один год», — отметил он.