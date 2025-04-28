Биолог Родионова: рак можно распознать по запаху

Елена Родионова уточнила, что при болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона также может меняться запах тела. Так, она рассказала о случае в Великобритании, когда медсестра благодаря острому обонянию смогла заподозрить развитие болезни Паркинсона у своего супруга по появлению необычного запаха. Позднее, находясь по работе среди пациентов с этим диагнозом, она распознала схожий аромат, что позволило ей предположить наличие заболевания у мужа и своевременно обратиться за помощью.