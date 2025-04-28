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В ДНР восстановили памятник неизвестному солдату

Бойцы 68-го армейского корпуса восстановили памятник неизвестному солдату в ДНР.

Источник: © РИА Новости

ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 28 апр — РИА Новости. Бойцы 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» проявили инициативу и усилиями подразделения восстановили памятник неизвестному солдату в одном из городов ДНР, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона Булат Кажгалиев.

«Бойцы 68-го армейского корпуса проявили инициативу в восстановлении памятника могилы неизвестному солдату. Это важный процесс в целях сохранения культурного наследия, истории отваги и патриотизма, заслуживающих того, чтобы быть услышанными будущими поколениями», — сказал офицер.

Также собеседник агентства отметил, что монумент передает историю бойцов, их отваги и патриотизма, которые должны быть услышаны будущими поколениями.

«Восстановление памятника — это сигнал для будущего поколения, что мы помним свою историю. А народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего», — добавил Кажгалиев.