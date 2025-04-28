Российские власти выяснят, кто из трудоспособных граждан не работает

Разработка нового плана происходит на фоне изменений на рынке труда, где в последнее время наблюдается снижение интереса мигрантов из стран СНГ к работе в России. Как отмечают эксперты, многие иностранные работники теперь предпочитают трудоустраиваться в странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии.