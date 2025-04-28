Трутнев призвал вовлечь молодежь в подготовку к 80-летию Победы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в подготовку и проведение мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне необходимо вовлечь максимальное количество молодежи, чтобы таким образом передать память о тех событиях.
«Нам нельзя забывать, но, кроме того, задача вот такого большого события как юбилей Победы больше. Мы должны эту память передать и сделать это не пассивно, не просто рассказами, не просто фильмами. Я хотел бы, чтобы максимум ребят приняли участие в этих мероприятиях. Мы будем именно такое активное участие планировать, и для ребят, которые у нас обучаются в центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания “Воин”, и в рамках мемориального комплекса, который мы по поручению президента РФ строим на острове Шумшу — там многое будет ребятами делаться, не только нами, взрослыми», — сказал Трутнев журналистам.
Вице-премьер отметил, что в дальневосточных регионах будут проводиться парады, высадка деревьев в Саду памяти, научно-практические конференции, молодежные мероприятия.
«Наше поколение — кто-то по рассказам родителей, кто-то по рассказам дедов, по фотографиям — еще помнит о событиях Великой Отечественной войны. Впрессованы в нашу память события, которые остались в истории каждой семьи. Я, например, помню и знаю всё, что происходило с нашей семьей в годы Великой Отечественной. И начиная от деда, который воевал с первого дня до последнего в составе воинских частей, защищающих Ленинград, до воспоминаний моей мамы, которая в зрелом возрасте показывала мне шрам на ноге — ее гитлеровец пнул во время войны, когда она была еще совсем маленькой девчонкой», — поделился Трутнев.