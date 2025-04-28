Трутнев призвал вовлечь молодежь в подготовку к 80-летию Победы

«Нам нельзя забывать, но, кроме того, задача вот такого большого события как юбилей Победы больше. Мы должны эту память передать и сделать это не пассивно, не просто рассказами, не просто фильмами. Я хотел бы, чтобы максимум ребят приняли участие в этих мероприятиях. Мы будем именно такое активное участие планировать, и для ребят, которые у нас обучаются в центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания “Воин”, и в рамках мемориального комплекса, который мы по поручению президента РФ строим на острове Шумшу — там многое будет ребятами делаться, не только нами, взрослыми», — сказал Трутнев журналистам.