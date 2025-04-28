Военный эксперт назвал приоритетные задачи ВС РФ после освобождения Курской области

В освобождённых районах Курской области, как заявил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Лентой.ру», проводится не просто поиск военнослужащих ВСУ. Комплекс мер, реализуемых в Суджанском районе, гораздо шире. По его словам, речь идёт о целом ряде мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и стабильности в регионе. Помимо выявления и задержания укрывающихся украинских солдат, проводится проверка территории на наличие взрывоопасных предметов и других потенциальных угроз. Эксперт прогнозирует, что полная «зачистка» займёт не менее месяца.