Во Владивостоке по иску Минобороны арестовали более 60 участков и зданий

Также судебным решением Росреестру и его территориальным подразделениям запрещено осуществлять государственный кадастровый учет и регистрацию прав в отношении арестованного имущества. Однако в список исключений вошли обращения, поданные Росимуществом. В перечень арестованных объектов вошли более 60 земельных участков и зданий. Отмечается, что в качестве третьих лиц по делу привлечены Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, судостроительное предприятие «Восточная верфь», а также ПАО «Сбербанк России». Оспариваемые объекты недвижимости располагаются на побережье Владивостока, в том числе на улицах Бархатная и Катерная.