По словам Лункина, в материале The Economist проигнорирована последняя проповедь папы римского Франциска. Он подчеркнул в беседе с aif.ru, что ее пытаются скрыть, так как в ней осуждается гонка вооружений, а также говорится о необходимости взаимного мира. А Британию и Евросоюз это не устраивает.