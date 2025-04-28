Последнее слово Франциска: кардиналы начали борьбу за престол

Кардиналы начали борьбу за пост нового папы римского, а элиты Европейского союза стали продвигать на эту должность кардинала Люксембурга Жан-Клода Холлериха. Религиовед Роман Лункин рассказал aif.ru, чем известен священник и о чем умалчивают, говоря о последнем послании Франциска.
Борьба за престол.
Лункин в разговоре с aif.ru связал сообщения о последнем послании Франциска с предвыборной борьбой кардиналов за место папы римского. По его словам, то или иное понимание того, о чем говорил умерший понтифик, может подтолкнуть и к выбору определенного кандидата.
«Ярким примером начавшейся предвыборной кампании является статья в журнале The Economist, где автор просто сам сконструировал, как захотел, предполагаемое завещание Франциска, хотя в реальности завещанием являются энциклики и проповеди», — сказал собеседник издания.
Он также добавил, что британский журнал решил опередить всех и подчеркнуть скромность и любовь к бедным, трактуя Франциска в леволиберальном ключе. Лункин отметил, что так это более выгодно Великобритании и Европейскому союзу.
Элиты ЕС продвигают кардинала-модерниста.
Неолибералы проталкивают кардинала Люксембурга Жан-Клода Холлериха на место нового папы римского, заявил aif.ru Лункин. По его словам, он проявил себя как модернист и один из лидеров Совета европейских церквей в Евросоюзе.
«В конце статьи даже появляется наиболее подходящий под неолиберальные ценности кандидат — кардинал Люксембурга Холлерих, который проявил себя как модернист и один из лидеров Совета европейских церквей в ЕС», — отметил Лункин.
Жан-Клод Холлерих является первым люксембургским кардиналом. В июле 2011 года он стал архиепископом Люксембурга, а с октября 2019 — кардинал-священник с титулом церкви Сан-Джованни-Кризостомо-а-Монте-Сакро-Альто.
Последняя проповедь, которую пытаются скрыть.
По словам Лункина, в материале The Economist проигнорирована последняя проповедь папы римского Франциска. Он подчеркнул в беседе с aif.ru, что ее пытаются скрыть, так как в ней осуждается гонка вооружений, а также говорится о необходимости взаимного мира. А Британию и Евросоюз это не устраивает.
«В статье сделан довольно циничный намек по поводу того, что же будет, если церковь и новый папа не будут меняться в нужном элитам ключе — “церковь будет на задворках”», — сказал эксперт.
При этом Лункин добавил, что надежду вселяет только то, что предвыборную борьбу ведут не сами кардиналы, а неолиберельные масс-медиа, поэтому сделано это грубовато.