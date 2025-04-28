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Треть россиян регулярно сталкивается с переработками, показало исследование

SuperJob: треть россиян регулярно сталкивается с переработками, 46% периодически.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Треть россиян регулярно сталкивается с переработками, еще 46% приходится периодически сталкиваться с этим, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.

«Согласно исследованию, 77% работающих в офисах россиян сталкиваются с переработками: 31% — регулярно, еще 46% — периодически», — показало исследование, в котором приняли участие 1600 респондентов.

Причем среди тех, кто регулярно остается работать сверхурочно, больше всего и тех, кто чувствует, что должен доказывать свою полезность: «Если не доказываешь эффективность, то работодатель считает тебя ненужным специалистом, не платит премии и не повышает зарплату». А среди тех, кто уходит из офиса вовремя, каждый второй вообще лишен подобных переживаний.

В целом, как показало исследование, 61% сотрудников испытывают необходимость доказывать свою эффективность: 21% — часто, 40% — иногда. 9 из 10 работников ощущают доверие со стороны руководителя: 36% абсолютно уверены в этом, еще 54% — скорее уверены.

Переработки стали своеобразной компенсацией возможности работать из дома, обращают внимание аналитики. Согласно исследованию, чаще всего с систематическими переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике (37%). Они же чаще переживают по поводу собственной эффективности. Практически столь же часто волнуются из-за результативности своего труда и сотрудники на удаленке.

В то же время среди дистанционных работников и сотрудников на гибридном графике больше тех, кто абсолютно уверен в доверии руководства (41 и 40% соответственно).