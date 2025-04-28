Российские моряки попали под обстрел США в Йемене: что с ними происходит сейчас

Как отметил представитель экипажа, накануне судно отошло от причала под предлогом, что экипажу нужна передышка. А что будет потом — неизвестно. По словам моряка, несмотря на имеющуюся пока в запасе провизию, некоторые медикаменты и воду, сам экипаж деморализован и боится новых обстрелов.