Российские моряки попали под обстрел США в Йемене: что с ними происходит сейчас

Троих российских моряков, которые пострадали при авиаударе США по порту на западе Йемена, перевезли на лечение в Сану. Об этом РИА Новости заявил представитель экипажа нефтяного танкера Seven Pearls.
«Знаю, что трое пострадавших находятся в столице Йемена», — сказал он, добавив, что администрация порта разрешения на выход судна не дает.
Как отметил представитель экипажа, накануне судно отошло от причала под предлогом, что экипажу нужна передышка. А что будет потом — неизвестно. По словам моряка, несмотря на имеющуюся пока в запасе провизию, некоторые медикаменты и воду, сам экипаж деморализован и боится новых обстрелов.
Ситуация осложняется еще и тем, что на судне есть моряки с хроническими заболеваниями. Им необходимо обследование. Например, у одного члена экипажа удалена щитовидная железа, его состояние характеризуется как нестабильное.
Словом, сетует моряк, экипаж танкера — «уже не работники». Все, чего они хотят сейчас — вернуться домой к своим родным.
Накануне глава МИД сформированного хуситами правительства Йемена Джамаль Амир сообщил, что трое россиян пострадали при ударах США по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса в провинции Эль-Ходейда. Речь идет о Романе Кашпоре, Игоре Казаченко и Артеме Ванине.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 24 апреля заявила, что Россия решительно осуждает военную операцию Соединенных Штатов в Йемене, считая удары по нефтяному порту необоснованными. Москва намерена продолжать работу над восстановлением мира в этой стране.
В марте этого года местные издания сообщили, что после атаки США на расположенные в Йемене объекты хуситов погибли порядка 10 человек. В городе Саад, по которому был нанесен удар, обрушились два жилых здания.
Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп 15 марта сообщил, что отдал приказал ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене.
Также сообщалось, что в США присвоили статус иностранной террористической организации движению хуситов «Ансар Аллах» по указу президента Дональда Трампа.