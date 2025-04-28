Врач раскрыл, какие лекарства могут лишить водительских прав

Иммунолог и эксперт по разработке лекарств Николай Крючков рассказал, какие лекарства могут вызвать ложные результаты тестов ГАИ. Оказавшись в ситуации, когда вам нужно «подуть в трубочку», будьте внимательны. Об этом специалист рассказал KP.RU.
— Тесты на опиаты очень чувствительны. Та же булочка с маком может дать ложноположительный результат. Есть также препараты и медицинские изделия с содержанием этилового спирта. Например, если вы использовали спрей для горла, в котором есть спирт, тест может отреагировать, но через час-два результаты будут уже нормальными, — пояснил Крючков.
Также врач подчеркнул, что скрыться от последствий «алко-ночи» с помощью спреев для горла не получится, так как всегда существует анализ на алкоголь в крови. Крючков напомнил, что при болезни лучше лечиться дома и не садиться за руль, так как это опасно не только для вас, но и для других участников дорожного движения.
— Многие лекарственные препараты могут вызывать снижение концентрации внимания и скорости реакции, сонливость, головокружение, провоцировать тошноту и рвоту. А это, безусловно, ухудшает способность управлять автомобилем и механизмами, — добавил эксперт.