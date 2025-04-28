Врач раскрыл, какие лекарства могут лишить водительских прав

Также врач подчеркнул, что скрыться от последствий «алко-ночи» с помощью спреев для горла не получится, так как всегда существует анализ на алкоголь в крови. Крючков напомнил, что при болезни лучше лечиться дома и не садиться за руль, так как это опасно не только для вас, но и для других участников дорожного движения.