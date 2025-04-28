В Белоруссии допускают, что причиной лесного пожара был поджог на Украине

Лесной пожар, распространившийся на территорию Белоруссии с украинского приграничья, мог возникнуть в результате поджога на украинской стороне. Такое мнение высказал глава министерства лесного хозяйства Белоруссии Александр Кулик.
«У нас есть даже подозрения, что это специальный поджог какой-то», — сказал Кулик в эфире телеканала «Беларусь-1», добавив, что Белоруссия усилила пожарные расчеты до государственной границы с Украиной.
Возгорание распространилось на полтора километра, информировал министр. По его словам, пожар, на тушении которого пришлось задействовать работников пяти лесхозов, не является характерным для болотистой экосистемы.
Ранее в Рослесхозе заявили, что период лесных пожаров в 2025 году может начаться раньше обычного.
Накануне лесной пожар потушили в Подмосковье, причиной стали действия человека.