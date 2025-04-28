Инструкторов центра «Воин» отправят в зону спецоперации

«На мой взгляд, самый большой капитал, который мы заработали за время деятельности, — это инструкторы, потому что у нас — около 400 инструкторов. Значительная часть уже имеет опыт боевых действий, а других, кто не имеет, мы отправили уже в этом году. Мы исходим из того, что инструктор — человек, не только имеющий опыт боевой работы, но и постоянно его совершенствующий. У нас сейчас группа ушла в зону специальной военной операции. Они там будут недолго: мы договорились с Минобороны на три месяца, потому что мы не можем прерывать учебный процесс. Дальше они будут меняться на следующих, и мы прогоним через СВО всех, то есть у нас инструкторов, которые не воевали, не будет», — сказал Трутнев.