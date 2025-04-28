Инструкторов центра «Воин» отправят в зону спецоперации

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Всех инструкторов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» планируется отправить не менее чем на три месяца в зону спецоперации для получения или совершенствования боевого опыта, сообщил журналистам вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
По данным полпреда президента РФ в ДФО, за 2024 год во всех отделениях центра «Воин» подготовили более 40 тысяч курсантов, которые «честно учились любить Родину, владеть оружием». Он отметил, что центральное внимание уделяют именно качеству подготовки, в том числе, для этого планируется работать вместе с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).
«На мой взгляд, самый большой капитал, который мы заработали за время деятельности, — это инструкторы, потому что у нас — около 400 инструкторов. Значительная часть уже имеет опыт боевых действий, а других, кто не имеет, мы отправили уже в этом году. Мы исходим из того, что инструктор — человек, не только имеющий опыт боевой работы, но и постоянно его совершенствующий. У нас сейчас группа ушла в зону специальной военной операции. Они там будут недолго: мы договорились с Минобороны на три месяца, потому что мы не можем прерывать учебный процесс. Дальше они будут меняться на следующих, и мы прогоним через СВО всех, то есть у нас инструкторов, которые не воевали, не будет», — сказал Трутнев.
Вице-премьер отметил, что общается с теми юношами, девушками, которые побывали в «Воине», и их отзывы об обучении, как правило, — восторженные.
«Они потом все поддерживают общую переписку, дружат, пытаются встречаться. Мы сейчас для них сайты создали, чтобы помочь им поддерживать контакты. И я уверен, что ребята, прошедшие школу “Воина”, будут настоящими патриотами, которые будут любить нашу Родину, уметь ее защищать, и на них всегда можно будет положиться», — добавил Трутнев.
По информации полпреда президента РФ в ДФО, в настоящее время региональные отделения центра «Воин» работают в 21 субъекте России, включая новые территории. В этом году планируется обучить 35 тысяч курсантов.