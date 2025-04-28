В России активизировались мошенники в дейтинг сервисах и соцсетях

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России активизировались мошенники, которые используют для обмана методы социальной инженерии, искусственный интеллект и дипфейки — они создают профили в приложениях для знакомств или соцсетях, вступают в доверительные отношения с жертвой, а затем выманивают деньги под предлогом «выгодных инвестиций» или совместного бизнеса, рассказали РИА Новости в компании Angara Security.
«Специалисты по кибербезопасности Angara Security отмечают активизацию мошеннических схем, известных как Pig Butchering (“Забой свиней”)… Злоумышленники используют методы социальной инженерии, искусственный интеллект и дипфейки, создавая фальшивые аккаунты в приложениях для знакомств и социальных сетях. Они вступают в доверительные, а иногда и романтические отношения с жертвой (этап “откорма”), а затем предлагают “выгодные инвестиции” или совместный бизнес (этап “разделки”)», — рассказали в компании.
«Pig Butchering стала глобальной проблемой для правоохранительных и финансовых организаций», — отмечает эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский.
Киберпреступники действуют из стран Юго-Восточной Азии и представляются азиатскими девушками, которые ищут знакомства или помощи в трудной ситуации — например, будто им дали не тот номер телефона, они потеряли гида и т.д. Мошенники выманивают личные и финансовые данные, эксплуатируя одиночество, доверие и эмоциональную уязвимость жертв. Как пояснил Филевский, технологии ИИ позволяют создать идеального собеседника, который способен придерживаться любой роли.
«Частое общение с таким собеседником на протяжении недель формирует у жертвы доверительные отношения. Эта иллюзия подкрепляется отсутствием негативных аспектов человеческих отношений — конфликтов, разочарований, несовпадения ожиданий. Поэтому человек с готовностью принимает предложения поучаствовать в прибыльном бизнесе собеседника и вложить в него свои средства», — добавил эксперт.
После получения крупных сумм злоумышленники исчезают, а похищенные деньги обналичивают через подставные счета или криптовалюту. Эксперты Angara Security назвали схему Pig Butchering одной из самых прибыльных схем мошенничества: преступники по всему миру заработали с ее помощью около 75 миллиардов долларов за четыре года.
Чтобы защититься от подобного рода мошенничества, эксперты по кибербезопасности советуют развивать критическое мышление и не доверять сомнительным инвестиционным предложениям, проверять информацию, полученную от собеседника, использовать двухфакторную аутентификацию и не передавать личные данные незнакомцам, а также поддерживать реальные социальные связи — это снижает уязвимость к манипуляциям.