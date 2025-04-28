В России активизировались мошенники в дейтинг сервисах и соцсетях

«Специалисты по кибербезопасности Angara Security отмечают активизацию мошеннических схем, известных как Pig Butchering (“Забой свиней”)… Злоумышленники используют методы социальной инженерии, искусственный интеллект и дипфейки, создавая фальшивые аккаунты в приложениях для знакомств и социальных сетях. Они вступают в доверительные, а иногда и романтические отношения с жертвой (этап “откорма”), а затем предлагают “выгодные инвестиции” или совместный бизнес (этап “разделки”)», — рассказали в компании.