Совещание по организации ВЭФ-2025 проведут во Владивостоке

«Но я вам честно признаюсь, мы так делаем каждый раз. То есть у нас какого-то трафарета по проведению форума нет. И, я надеюсь, никогда не будет. Каждый раз это — мозговой штурм. И я вам скажу честно, это совсем не только мы с (главой Минвостокразвития Алексеем — ред.) Чекунковым или с нашими коллегами из Администрации президента садимся и всё придумываем. Да нет, конечно. Мы организуем более широкое обсуждение, слушаем предложения, думаем над ними. И только потом начинает создаваться каркас форума, как его проводить, каких целей добиваться», — уточнил вице-премьер.