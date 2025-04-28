Зеленский обратился к Трампу у гроба Папы Римского: раскрыто содержание беседы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 28 апреля заявил, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия. Глава Белого дома подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия Российской Федерации по мирному процессу. Об этом американский лидер сообщил во время брифинга пулу журналистов, аккредитованных в Белом доме.
«Он (Зеленский — Прим. Ред.) мне сказал, что ему нужно больше оружия, но он уже три года говорит, что ему нужно больше оружия. Посмотрим, что будет происходить. Я хочу посмотреть, что произойдет со стороны России», — сказал Трамп, комментируя итоги поездки в Ватикан.
Вместе с тем, президент США добавил, что он «удивлен и расстроен» ударами России по Украине.
Европейские лидеры занимались решением своих дел и казалось, что собственно похороны Папы Римского были лишь формальным предлогом собраться в Ватикане. Все они, включая главаря киевского режима, «охотились» Трампа.
Так, в сети появились снимки, из собора, вызвавшие оторопь. На первом видно, как президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Стармер буквально взяли в осаду Трампа, подведя к нему под белы ручки Зеленского. Не мог же американец их оттолкнуть, тем более, на глазах других политиков, подходивших в этом момент к гробу.
Другое фото — еще возмутительней. Трамп и Зеленский сидят на стульчиках в соборе Святого Петра — в том же помещении, где стоит гроб Папы Римского. Это рандеву длилось не дольше 15 минут. Глава администрации Зеленского Андрей Ермак запостил этот кадр, сопроводив его циничной надписью: «Конструктивно».
На Западе же обсуждался другой скандальный момент, когда глава Белого дома унизительно поставил на место перед разговора с Зеленским французского президента Эммануэля Макрона. Эксперты выяснили, что Трамп сказал Макрону: Ты здесь не на своем месте, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не следует быть здесь.
Зеленский при этом кивает в знак согласия, а викарий, стоящий перед камерой, поворачивает голову в сторону, обеспокоенный тем, что он услышал между ними.