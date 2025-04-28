Зеленский обратился к Трампу у гроба Папы Римского: раскрыто содержание беседы

«Он (Зеленский — Прим. Ред.) мне сказал, что ему нужно больше оружия, но он уже три года говорит, что ему нужно больше оружия. Посмотрим, что будет происходить. Я хочу посмотреть, что произойдет со стороны России», — сказал Трамп, комментируя итоги поездки в Ватикан.