Трутнев: ВЭФ-2025 будет востребован за рубежом

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Восточный экономический форум (ВЭФ-2025), который пройдет во Владивостоке 3−6 сентября, будет востребован у иностранных участников, в том числе из недружественных государств, сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«Прогнозы не совсем моя специальность, это не самая сильная моя сторона. Я только одно могу сказать: мы будем рады всем гостям. У нас на прошлом экономическом форуме были гости из десятков недружественных стран и, конечно, из многих десятков дружественных стран. Я уверен в том, что гости к нам приедут и сейчас, потому что мы закладываем вектор, закладываем стратегию развития важнейшего региона мира», — сказал Трутнев журналистам.
По его мнению, страны, представители которых не приедут, не будут понимать, «что творится на этой огромной территории».
«Это примерно как закрыть глаза и пытаться стометровку пробежать. Ну, пожалуйста, если добежишь. Поэтому я думаю, что подавляющее число умных людей, аналитиков, руководителей к нам обязательно приедут», — уточнил вице-премьер.
В ВЭФ-2024 приняли участие более 7,1 тысячи человек из 75 стран и территорий, включая Россию. Форум посетили представители 16 недружественных стран и территорий: Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Каймановы острова, Нидерланды, Республика Кипр, Республика Корея, Сингапур, США, Франция, Швейцария, Япония. Самыми многочисленными стали делегации Китая, Малайзии, Болгарии, Вьетнама, Мьянмы.