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Полковник Сыртанов: пятая часть всех полей в Курской области испорчена ВСУ

На разминирование территорий в курском приграничье может потребоваться больше года.

Источник: Аргументы и факты

Пятая часть сельхозугодий в Курской области пострадала от действий Вооруженных сил Украины, отметил в беседе с aif.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов.

Он рассказал, что предстоит большая работа по разминированию лесных массивов, посадок и полей.

«Большое количество сельхозугодий было испорчено. Порядка 20 процентов полей в Курской области оказалось в зоне боевых действий. Разминированию этих территорий тоже будет уделено большое внимание», — отметил Сыртланов.

По его словам, на полное разминирование приграничных территорий Курской области может уйти больше года. Полковник подчеркнул, что командование будет подходить к вопросу разминирования очень аккуратно и внимательно.