Психолог Яушева: люди с детскими травмами чаще страдают от переедания

«В семье может цениться исключительно худое тело, процветать установки перфекционизма и тревожности. Все это может приводить к тому, что человек начинает прибегать к депривации едой. Если родители контролировали тело ребенка, он может начать так же обращаться с собой», — пояснила специалист.