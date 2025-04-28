Психолог Яушева: люди с детскими травмами чаще страдают от переедания

Детские травмы, семейные установки и опыт эмоционального насилия нередко становятся основой для развития расстройств пищевого поведения (РПП). Об этом aif.ru рассказала клинический психолог Дарья Яушева.
По словам эксперта, связь между РПП и детскими травмами встречается достаточно часто. Существенную роль играют также паттерны поведения в семье и передаваемые из поколения в поколение установки.
«В семье может цениться исключительно худое тело, процветать установки перфекционизма и тревожности. Все это может приводить к тому, что человек начинает прибегать к депривации едой. Если родители контролировали тело ребенка, он может начать так же обращаться с собой», — пояснила специалист.
Она также отметила, что развитию РПП могут способствовать занятия в кружках и спортивных секциях, особенно в подростковом возрасте, например, при занятиях балетом или гимнастикой, когда гормональная перестройка организма может сопровождаться временным набором веса.
Кроме того, эксперта подчеркнула, что установки типа «всегда нужно доедать», «выбрасывать еду нельзя» нередко являются следствием межпоколенческих травм, связанных с пережитым голодом.
Отдельное внимание специалист уделила влиянию травматического опыта. По ее словам, эмоциональное, физическое или сексуализированное насилие могут приводить к тому, что человек начинает заменять едой эмоциональную заботу, заедать ощущение покинутости и недолюбленности.
«Лишний вес может стать своеобразной “броней”, способом спрятать свою сексуальность и показать: “Я не объект желания”», — добавила эксперт.
Также, по ее мнению, немалую роль играют внушенные идеи вроде «надо быть стройной, чтобы тебя любили», запреты на выражение эмоций («не плачь», «будь хорошей») и травматичный опыт буллинга.
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