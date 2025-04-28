Суд Приморья арестовал 62 объекта недвижимости во Владивостоке по иску МО

В Приморье более 60 объектов недвижимости могут быть возвращены в собственность государства по иску Генпрокуратуры в интересах Министерства обороны. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные суда.
Речь идет о ряде участков и зданий, которые арестованы в рамках обеспечительных мер по иску. Среди ответчиков как владивостокские компании и ИП, так и городские власти, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Росимущество, Минфин, московское ОАО «Федеральный центр логистики».
Сообщается, что эти объекты были из перечня высвобождаемого военного имущества в разные годы были проданы. Генпрокуратура добивается возвращения их в собственность государства и возвращения денег покупателям.
Также сообщалось, что Министерство обороны РФ подало серию исков к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на общую сумму 90 млн рублей.