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Суд Приморья арестовал 62 объекта недвижимости во Владивостоке по иску МО

Иск в интересах Минобороны подала Генпрокуратура РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье более 60 объектов недвижимости могут быть возвращены в собственность государства по иску Генпрокуратуры в интересах Министерства обороны. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Речь идет о ряде участков и зданий, которые арестованы в рамках обеспечительных мер по иску. Среди ответчиков как владивостокские компании и ИП, так и городские власти, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Росимущество, Минфин, московское ОАО «Федеральный центр логистики».

Сообщается, что эти объекты были из перечня высвобождаемого военного имущества в разные годы были проданы. Генпрокуратура добивается возвращения их в собственность государства и возвращения денег покупателям.

Также сообщалось, что Министерство обороны РФ подало серию исков к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на общую сумму 90 млн рублей.