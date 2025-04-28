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Загадочная смерть Джина Хэкмена: Официальный отчёт поставил точку в причинах кончины голливудской звезды

Опубликованные результаты вскрытия пролили свет на причину смерти голливудского актёра Джина Хэкмена. Согласно медицинскому заключению, у 95-летнего обладателя двух «Оскаров» были серьёзные проблемы со здоровьем — последствия перенесённых инфарктов, сообщает канал Fox News.

Источник: Life.ru

В отчёте отмечается, что ещё в апреле 2019 года Хэкман «стал обладателем» бивентрикулярного кардиостимулятора для поддержания сердечной деятельности. Также ему устанавливали стенты коронарных артерий и производили шунтирование. Заменённым оказался даже аортальный клапан. Параллельно у Хэкмена диагностировали застойную сердечную недостаточность, гипертонию и болезнь Альцгеймера на поздней стадии.

Безжизненные тела Джина Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы обнаружили в их доме в Санта-Фе в конце февраля. Хэкмену было 95 лет, Аракаве — 63 года. Полиция исключила насильственный характер смерти. Ранее судмедэксперт штата Нью-Мексико сообщал, что актёр и его жена умерли естественной смертью.