Загадочная смерть Джина Хэкмена: Официальный отчёт поставил точку в причинах кончины голливудской звезды

В отчёте отмечается, что ещё в апреле 2019 года Хэкман «стал обладателем» бивентрикулярного кардиостимулятора для поддержания сердечной деятельности. Также ему устанавливали стенты коронарных артерий и производили шунтирование. Заменённым оказался даже аортальный клапан. Параллельно у Хэкмена диагностировали застойную сердечную недостаточность, гипертонию и болезнь Альцгеймера на поздней стадии.