Загадочная смерть Джина Хэкмена: Официальный отчёт поставил точку в причинах кончины голливудской звезды

В отчёте отмечается, что ещё в апреле 2019 года Хэкман «стал обладателем» бивентрикулярного кардиостимулятора для поддержания сердечной деятельности. Также ему устанавливали стенты коронарных артерий и производили шунтирование. Заменённым оказался даже аортальный клапан. Параллельно у Хэкмена диагностировали застойную сердечную недостаточность, гипертонию и болезнь Альцгеймера на поздней стадии.
Безжизненные тела Джина Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы обнаружили в их доме в Санта-Фе в конце февраля. Хэкмену было 95 лет, Аракаве — 63 года. Полиция исключила насильственный характер смерти. Ранее судмедэксперт штата Нью-Мексико сообщал, что актёр и его жена умерли естественной смертью.