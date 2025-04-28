До 50 тысяч спецназовцев: Матвийчук оценил вклад бойцов КНДР под Курском

Матвийчук в разговоре с aif.ru оценил по снимку форму северокорейских бойцов из Курской области. По его словам, у военнослужащих обычная полевая форма со средствами защиты — бронежилет и каска. Он также сравнил ее с российской, отметив, что у наших солдат они предназначена для организации биосистемы человек-оружие. То есть система «Ратник» позволяет монтировать системы связи, навигации, жизнеобеспечения и самое главное — систему комплексной защиты от проникающих ранений и отравляющих радиоактивных веществ.