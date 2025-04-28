До 50 тысяч спецназовцев: Матвийчук оценил вклад бойцов КНДР под Курском

Северная Корея могла направить в Курскую область для участия в боевых действиях до 50 тысяч элитных бойцов. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, какие именно боевые части КНДР отправила в российский регион, а также он оценил форму северокорейских военных.
Под Курском воевал элитный спецназ из КНДР.
В зону боевых действий в Курской области Северная Корея направила элитные боевые части — спецназ. Матвийчук заявил aif.ru, что они были отправлены в российский регион для получения боевого опыта. По его словам, северокорейские бойцы должны были ощутить тактику западных стран, если с ними придется воевать. При этом военные должны были посмотреть, как российские войска противостоят противнику.
«Я думаю, что Ким Чен Ын решил, чтобы солдаты получили опыт, ведь они с 50-х годов не воевали», — сказал собеседник издания.
Эксперт также отметил в разговоре с aif.ru, что КНДР могла направить в Курскую область от 10 до 50 тысяч военнослужащих для участия в боевых действиях.
«Мне кажется, что определенные части принимали участие в боевых действиях. Одни заходили, другие — уходили. Но их было не более 50 тысяч», — сказал Матвийчук.
Никогда не сдаются в плен.
Военный эксперт Владислав Шурыгин подчеркнул, что северокорейские военнослужащие, которые участвуют в боевых действиях в Курской области, в физическом отношении вне конкуренции. Он также отметил их тактическую подготовку, готовность действовать в группе, а также отличное владение штатным оружием.
Кроме того, эксперт сообщил и о высоком моральном духе бойцов из КНДР. По его словам, в самые тяжелые минуты они действуют собрано и бесстрашно, не щадя жизни, всегда сражаются друг за друга.
«Именно поэтому все усилия украинских “ССО”, получивших задачу любой ценой добыть северокорейских пленных, завершились ничем. Единственного пленного, попавшего к ним в руки тяжелораненым, они так и не смогли “сломать” и вывести под камеры», — подчеркнул Шурыгин.
Первое фото корейцев в Курской области.
Матвийчук в разговоре с aif.ru оценил по снимку форму северокорейских бойцов из Курской области. По его словам, у военнослужащих обычная полевая форма со средствами защиты — бронежилет и каска. Он также сравнил ее с российской, отметив, что у наших солдат они предназначена для организации биосистемы человек-оружие. То есть система «Ратник» позволяет монтировать системы связи, навигации, жизнеобеспечения и самое главное — систему комплексной защиты от проникающих ранений и отравляющих радиоактивных веществ.
«Эта форма обеспечивает определенную защиту личного состава, позволяет маскироваться, но она не является системой в том плане, как я говорил о нашей военной форме», — сказал Матвийчук.