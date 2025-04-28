Трутнев заявил о необходимости продления «дальневосточной надбавки»

В феврале на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил рассмотреть продление механизма «дальневосточной надбавки» до 2035 года, зафиксировав ее размер на уровне 2025 года, и направлять 50% средств на сохранение льготных тарифов для резидентов территории опережающего развития, Свободного порта и субъектов малого и среднего предпринимательства, а вторую половину — на целевое финансирование мероприятий по строительству и модернизации объектов генерации в изолированных энергосистемах и локальных энергорайонах. По его данным, общий объем средств надбавки до 2035 года на развитие генерации при таком подходе составит около 133 миллиардов рублей. Возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению «Энергетика» глава Якутии Айсен Николаев поддержал продление этого механизма.