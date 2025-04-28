Власти возьмутся за неработающих официально россиян: зачем это нужно

В прошлом году сообщалось, что в России рекордный кадровый голод: на каждого безработного приходится по четыре вакансии. Сильнее всего от кадрового голода страдают Тульская и Ленинградская области. Причина понятна: близость столиц, где платят куда больше, вот народ и стремится за длинным рублем в Москву и Питер.