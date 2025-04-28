Власти возьмутся за неработающих официально россиян: зачем это нужно

Российское правительство разработало план противодействия нелегальной занятости, который охватывает период с 2025 по 2027 годы. Об этом со ссылкой н распоряжение кабинета министров сообщает РБК.
«Правительство подготовило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России на период 2025—2027 годов», — отмечают журналисты.
Издание подчеркивает, что разрабатывал план Минтруд, всеми заинтересованными ведомствами документ уже согласован. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений также одобрила комплекс из 18 мер.
Так, в частности, планируется собрать данные о неработающих гражданах трудоспособного возраста, усилить практическую роль регионов в борьбе с незаконным наймом. Также власти намерены заняться профилактикой подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.
Новый документ, добавляет РБК, заменит непубликовавшийся ранее план мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений, действовавшему в 2022—2024 годах.
Ранее сообщалось, что по данным Минтруда на конец 2023 года реальный объем теневой занятости в России составляет 9,6 млн человек. А согласно подсчетам Росстата, число работающих россиян составляет 72 миллиона. Так что получается, что в тени предпочитают оставаться более 13 процентов трудоспособного населения страны.
На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российских регионах остро стоит вопрос кадрового голода. Он отметил недавно, что проверки Счётной палаты показали, что в школах, особенно в сельских районах, не хватает около 30% учителей. В городах ощущается дефицит преподавателей математики, физики и химии. Президент Владимир Путин отметил, что эти проблемы требуют срочного решения.
В прошлом году сообщалось, что в России рекордный кадровый голод: на каждого безработного приходится по четыре вакансии. Сильнее всего от кадрового голода страдают Тульская и Ленинградская области. Причина понятна: близость столиц, где платят куда больше, вот народ и стремится за длинным рублем в Москву и Питер.