The Telegraph: британские военные на Украине будут заниматься обучением ВСУ

Британские военнослужащие в случае размещения на Украине будут заниматься обучением солдат Вооружённых сил Украины, пишет The Telegraph.
Британское издание ссылается на информацию, указанную в письме министра обороны Британии Джона Хили. Документ оказался в распоряжении редакции газеты.
«Он также подтвердил в письме…, что британский контингент будет не боевой силой, а скорее будет обеспечивать обучение украинцев», — говорится в публикации.
В данном документе Хили утверждает, что цели британской стороны «будут сосредоточены на восстановлении современных и боеспособных ВСУ».
Речь идёт об отправке «миротворцев коалиции желающих».
По данным The Times, планы по отправке миротворческих сил на Украину в рамках так называемой «коалиции желающих» пересматриваются после переговоров в Лондоне.