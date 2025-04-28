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The Telegraph: британские военные на Украине будут заниматься обучением ВСУ

Издание ссылается на письмо министра обороны Британии Джона Хили.

Источник: Аргументы и факты

Британские военнослужащие в случае размещения на Украине будут заниматься обучением солдат Вооружённых сил Украины, пишет The Telegraph.

Британское издание ссылается на информацию, указанную в письме министра обороны Британии Джона Хили. Документ оказался в распоряжении редакции газеты.

«Он также подтвердил в письме…, что британский контингент будет не боевой силой, а скорее будет обеспечивать обучение украинцев», — говорится в публикации.

В данном документе Хили утверждает, что цели британской стороны «будут сосредоточены на восстановлении современных и боеспособных ВСУ».

Речь идёт об отправке «миротворцев коалиции желающих».

По данным The Times, планы по отправке миротворческих сил на Украину в рамках так называемой «коалиции желающих» пересматриваются после переговоров в Лондоне.