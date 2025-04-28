АПЛ «Красноярск» поразила учебную цель с дистанции более 1,1 тысячи километров

Согласно информации министерства, предварительно субмарина совершила скрытный переход в заданный район акватории. Оттуда подлодка осуществила пуск крылатой ракеты по береговой цели. Боеголовка пролетела свыше 1,1 тысячи километров и успешно поразила мишень.
Атомный крейсер «Красноярск» на учениях в Тихом океане. Видео © Telegram / Минобороны России.
На втором этапе учений «Красноярск» провёл поиск условной подводной лодки противника и атаковал её торпедой из противолодочного комплекса. По данным объективного контроля, боевая часть торпеды попала в имитатор цели.
«Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев поблагодарил экипаж за успешное выполнение ракетной стрельбы», — добавили в министерстве.
Ранее западные эксперты сделали вывод, что ВМС США не имеют эффективного оружия, которое может противостоять российской титановой подводной лодке класса «Кондор». Её торпедное вооружение позволяет эффективно поражать широкий спектр вражеских кораблей.