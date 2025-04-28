Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News: причиной смерти актера Хэкмена стали проблемы с сердцем

У Джина актера Хэкмена выявлено тяжелое атеросклеротическое и гипертоническое сердечно-сосудистое заболевание.

Источник: Аргументы и факты

Проблемы с сердцем стали причиной смерти американского актера Джина Хэкмена, передает Fox News со ссылкой на данные вскрытия.

Так, в документах говорится, что у Хэкмена выявлена застойная сердечная недостаточная и тяжелая хроническая гипертензивная болезнь с поражением почек. Кроме того, в них упоминается болезнь Альцгеймера.

По имеющимся данным, у актера также выявлено тяжелое атеросклеротическое и гипертоническое сердечно-сосудистое заболевание.

Ранее Хэкмен перенес операции по замене аортального клапана и установке стентов коронарных артерий. Также ему был установлен бивентрикулярный электрокардиостимулятор.

Напомним, тела Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы были обнаружены 27 февраля в их доме в Санта-Фе. Ранее сообщалось, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом, однако позднее эта версия была исключена. Следователи говорили о несостыковках в деле.

Также появлялась информация о том, что тела Хэкмена и Аракавы были частично мумифицированы. Отмечалось, что найти их помогли собаки пары.