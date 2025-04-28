Fox News: причиной смерти актера Хэкмена стали проблемы с сердцем

Напомним, тела Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы были обнаружены 27 февраля в их доме в Санта-Фе. Ранее сообщалось, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом, однако позднее эта версия была исключена. Следователи говорили о несостыковках в деле.