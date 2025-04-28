Без вреда для здоровья: Россиянам назвали дневную норму шашлыка

По её словам, шашлык считается тяжёлой пищей, поэтому не стоит дополнять его жирными соусами с консервантами. Вместо этого можно сделать добавку к мясу самостоятельно, смешав томатную пасту с пряностями, травами, чесноком или луком. Также подойдёт соус ткемали, а от майонеза и кетчупа лучше отказаться.