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Без вреда для здоровья: Россиянам назвали дневную норму шашлыка

За день без вреда для здоровья можно съесть от 100 до 500 граммов шашлыка, предупредила заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. Она также призвала не употреблять жареное мясо на голодный желудок и вообще начинать трапезу с овощей.

Источник: Life.ru

«В зависимости от возраста и физической активности безопасная норма шашлыка от 100 до 500 граммов в течение дня. Есть его надо не одномоментно, а с перерывами на движение», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.

По её словам, шашлык считается тяжёлой пищей, поэтому не стоит дополнять его жирными соусами с консервантами. Вместо этого можно сделать добавку к мясу самостоятельно, смешав томатную пасту с пряностями, травами, чесноком или луком. Также подойдёт соус ткемали, а от майонеза и кетчупа лучше отказаться.

Ранее экономист рассчитал индекс шашлыка перед майскими праздниками и рассказал, где самое дешёвое мясо. Кроме того, Life.ru узнал у бренд-шефа особенности правильного маринада для идеального шашлыка. По его словам, в маринаде ключевую роль играет кислота, которая разрушает белковые волокна, делая мясо нежным.