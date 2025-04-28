Без вреда для здоровья: Россиянам назвали дневную норму шашлыка

«В зависимости от возраста и физической активности безопасная норма шашлыка от 100 до 500 граммов в течение дня. Есть его надо не одномоментно, а с перерывами на движение», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.
По её словам, шашлык считается тяжёлой пищей, поэтому не стоит дополнять его жирными соусами с консервантами. Вместо этого можно сделать добавку к мясу самостоятельно, смешав томатную пасту с пряностями, травами, чесноком или луком. Также подойдёт соус ткемали, а от майонеза и кетчупа лучше отказаться.
Ранее экономист рассчитал индекс шашлыка перед майскими праздниками и рассказал, где самое дешёвое мясо. Кроме того, Life.ru узнал у бренд-шефа особенности правильного маринада для идеального шашлыка. По его словам, в маринаде ключевую роль играет кислота, которая разрушает белковые волокна, делая мясо нежным.