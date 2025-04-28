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Мурашко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил сотрудников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, подчеркнув их исключительную роль в системе здравоохранения страны. Он напомнил, что в 2025 году отмечается пятилетие с момента учреждения Дня работника скорой помощи — дату утвердили в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина.

Источник: Life.ru

Мурашко отметил, что работники скорой помощи находятся на своём ответственном посту без перерывов и выходных. Даже в праздничный день тысячи медиков продолжают принимать вызовы, спасая жизни пациентов. Министр выразил глубокую благодарность всем, кто ежедневно проявляет мужество и лучшие человеческие качества в борьбе за здоровье граждан. По словам главы Минздрава, в прошлом году бригады скорой помощи совершили свыше 38 миллионов выездов.

«Желаю всем вам профессиональных успехов, неисчерпаемой энергии, благополучия вашим близким и, конечно, крепкого здоровья!» — подытожил Мурашко.

Ранее врач Софья Негорелова объяснила, в каких случаях нужно срочно вызывать скорую помощь при боли в животе. Так, при острой нарастающей боли, особенно с ухудшением состояния, специалист настоятельно рекомендует немедленно звонить по номеру 103.