Мурашко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Мурашко отметил, что работники скорой помощи находятся на своём ответственном посту без перерывов и выходных. Даже в праздничный день тысячи медиков продолжают принимать вызовы, спасая жизни пациентов. Министр выразил глубокую благодарность всем, кто ежедневно проявляет мужество и лучшие человеческие качества в борьбе за здоровье граждан. По словам главы Минздрава, в прошлом году бригады скорой помощи совершили свыше 38 миллионов выездов.