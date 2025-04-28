В России введут уголовную ответственность за пользование чужой картой

Дропперов ждет тюремный срок до шести лет или штраф до одного миллиона рублей.
Дропперов, которые под чужим влиянием или за деньги оформляют или передают свои банковские карты мошенникам, ждет уголовная ответственность за это: от штрафа в один миллион рублей до лишения свободы на шесть лет. При этом злоумышленникам, использующим эти карты, также грозит шестилетний срок в тюрьме. Об этом говорится в проекте поправок в ст. 187 Уголовного кодекса (УК; «Неправомерный оборот средств платежей»).
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«Для тех, кто приобретает карты специально для мошенников, меры строже: штраф до одного миллиона рублей, принудительные работы до четырех лет или тюремный срок до шести лет», — говорится в проекте закона. Информацию передают «Ведомости». Самые строгие меры — до пяти лет принудительных работ или до шести лет заключения — установлены для тех, кто использует чужие банковские карты или электронные кошельки.
Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко заявил для газеты, что на данный момент в России уже принят комплексный закон по защите граждан от мошенников, но состоит из 30 мер. При этом рассмотрения новых поправок в уголовную статью для дальнейшего их внесения в Госдуму пройдет 28 апреля.