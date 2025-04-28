В России введут уголовную ответственность за пользование чужой картой

Дропперов, которые под чужим влиянием или за деньги оформляют или передают свои банковские карты мошенникам, ждет уголовная ответственность за это: от штрафа в один миллион рублей до лишения свободы на шесть лет. При этом злоумышленникам, использующим эти карты, также грозит шестилетний срок в тюрьме. Об этом говорится в проекте поправок в ст. 187 Уголовного кодекса (УК; «Неправомерный оборот средств платежей»).